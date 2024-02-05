Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan Hailey Bieber'a fena sardı "Kraliçem bu seni kıskanıyor" Kylie Jenner'den sonra yeni taklitçi Kezban

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, kendisini taklit ettiğini iddia ettiği ve 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner'ı diline dolamıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'la birlikte yorumcu koltuğuna oturduğu Youtube programında kendisine yöneltilen soru karşısında Jenner'ı bir kez daha bombalamıştı. Afrodit sonrasında Hailey Bieber'ı diline dolamıştı. Afrodit, Bieber'ı hedef almaya devam ediyor.