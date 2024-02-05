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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan Hailey Bieber'a fena sardı "Kraliçem bu seni kıskanıyor" Kylie Jenner'den sonra yeni taklitçi Kezban

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, kendisini taklit ettiğini iddia ettiği ve 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner'ı diline dolamıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'la birlikte yorumcu koltuğuna oturduğu Youtube programında kendisine yöneltilen soru karşısında Jenner'ı bir kez daha bombalamıştı. Afrodit sonrasında Hailey Bieber'ı diline dolamıştı. Afrodit, Bieber'ı hedef almaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 10:56 Güncelleme 05 Şubat 2024, 11:11
Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan Hailey Bieber’a fena sardı Kraliçem bu seni kıskanıyor Kylie Jenner’den sonra yeni taklitçi Kezban 1

O Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan. Zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan Hailey Bieber’a fena sardı Kraliçem bu seni kıskanıyor Kylie Jenner’den sonra yeni taklitçi Kezban 2

Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaşan Alkan sonrasında Ajda Pekkan'ı hedef almıştı.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan Hailey Bieber’a fena sardı Kraliçem bu seni kıskanıyor Kylie Jenner’den sonra yeni taklitçi Kezban 3

Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" notunu düşen Alkan'ın asıl büyük olayı dünyaca ünlü isimi Kylie Jenner'la ettiği kavgaydı.

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