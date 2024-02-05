6 aylık hamile Eda Ece'nin karnı burnunda pozları sosyal medyayı yıktı geçti "Hamilelik sana çok yakıştı Eda"

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Eda Ece'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Karnı burnunda pozlarını paylaşan Ece'ye binlerce beğeni ve yorum yağdı.