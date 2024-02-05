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6 aylık hamile Eda Ece'nin karnı burnunda pozları sosyal medyayı yıktı geçti "Hamilelik sana çok yakıştı Eda"

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Eda Ece'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Karnı burnunda pozlarını paylaşan Ece'ye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 10:11 Güncelleme 05 Şubat 2024, 10:38
6 aylık hamile Eda Ece’nin karnı burnunda pozları sosyal medyayı yıktı geçti Hamilelik sana çok yakıştı Eda 1

Eda Ece, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da evlenmişti. Ece, şimdilerde 6 aylık hamile.

6 aylık hamile Eda Ece’nin karnı burnunda pozları sosyal medyayı yıktı geçti Hamilelik sana çok yakıştı Eda 2

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

Eda Ece'den karnı burnunda pozlar!

6 aylık hamile Eda Ece’nin karnı burnunda pozları sosyal medyayı yıktı geçti Hamilelik sana çok yakıştı Eda 3

Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

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