SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeliz Yeşilmen’den zengin-fakir erkek karşılaştırması: “Üzüleceksem lüks arabada üzüleyim”

Ali Uğur Akbaş ile 2010-2021 yılları arasında evli kalan Yeliz Yeşilmen, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Yeşilmen, zengin-fakir erkek karşılaştırması yaptı. Yeşilmen'in "Üzüleceksem lüks arabada üzüleyim" sözleri dikkat çekerken sosyal medya ikiye bölündü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 16:45 Güncelleme Tarihi20 Eylül 2024, 16:45
Yeliz Yeşilmen’den zengin-fakir erkek karşılaştırması: Üzüleceksem lüks arabada üzüleyim 1

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında tanınan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım adlı diziyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Yeliz Yeşilmen’den zengin-fakir erkek karşılaştırması: Üzüleceksem lüks arabada üzüleyim 2

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Yeşilmen, 2010 yılında evlendiği Ali Uğur Akbaş ile 2021'de ayrıldı.

Yeliz Yeşilmen’den zengin-fakir erkek karşılaştırması: Üzüleceksem lüks arabada üzüleyim 3

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra açıklamalarıyla da çok konuşulan Yeşilmen, zengin-fakir erkek karşılaştırması yaparak yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

SON DAKİKA