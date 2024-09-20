Yeliz Yeşilmen’den zengin-fakir erkek karşılaştırması: “Üzüleceksem lüks arabada üzüleyim”

Ali Uğur Akbaş ile 2010-2021 yılları arasında evli kalan Yeliz Yeşilmen, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Yeşilmen, zengin-fakir erkek karşılaştırması yaptı. Yeşilmen'in "Üzüleceksem lüks arabada üzüleyim" sözleri dikkat çekerken sosyal medya ikiye bölündü.