Yeliz Yeşilmen’den zengin-fakir erkek karşılaştırması: “Üzüleceksem lüks arabada üzüleyim”

Ali Uğur Akbaş ile 2010-2021 yılları arasında evli kalan Yeliz Yeşilmen, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Yeşilmen, zengin-fakir erkek karşılaştırması yaptı. Yeşilmen'in "Üzüleceksem lüks arabada üzüleyim" sözleri dikkat çekerken sosyal medya ikiye bölündü.
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında tanınan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım adlı diziyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Yeşilmen, 2010 yılında evlendiği Ali Uğur Akbaş ile 2021'de ayrıldı.
Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra açıklamalarıyla da çok konuşulan Yeşilmen, zengin-fakir erkek karşılaştırması yaparak yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.