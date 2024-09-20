Kötü Kan’ın Kartal’ı Ertan Saban’ın kardeşi Elveda Rumeli’nin yıldızı çıktı!

Damla Sönmez, Levent Ülgen ve Hüseyin Avni Danyal ile kamera karşısına geçtiği Kötü Kan dizisinde Kartal karakterini canlandıran Ertan Saban'ın hayatı merak edildi. Ebru Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kardeşi ise Elveda Rumeli'nin yıldızı çıktı.
Kötü Kan dizisinde Kartal karakterini canlandıran Ertan Saban'ın hayatı merak edildi.
Ertan Saban Kimdir?
4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp Makedonya'da dünyaya gelen Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu.
Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başlayan Saban; Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı.