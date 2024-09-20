Kötü Kan’ın Kartal’ı Ertan Saban’ın kardeşi Elveda Rumeli’nin yıldızı çıktı!

Damla Sönmez, Levent Ülgen ve Hüseyin Avni Danyal ile kamera karşısına geçtiği Kötü Kan dizisinde Kartal karakterini canlandıran Ertan Saban'ın hayatı merak edildi. Ebru Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kardeşi ise Elveda Rumeli'nin yıldızı çıktı.