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Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama! "Bergen gibi olmak istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'in gözyaşlarının nedeni...

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşmış ve 'Sonum Bergen gibi olsun istemiyorum' demişti. Yeliz Yeşilmen'den yeni bir paylaşım geldi. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yeliz Yeşilmen, bu kez eşiyle birlikte kamera karşısına geçti. Gözyaşlarının nedeninin evliliğinde yaşadığı sorunlar olduğunu söyleyen Yeşilmen, "Sorunlarımız var. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor" dedi.

26.05.2020 10:29 - Son Güncelleme: 26.05.2020 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





