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Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama! "Bergen gibi olmak istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'in gözyaşlarının nedeni...
Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama! "Bergen gibi olmak istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'in gözyaşlarının nedeni...
Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşmış ve 'Sonum Bergen gibi olsun istemiyorum' demişti. Yeliz Yeşilmen'den yeni bir paylaşım geldi. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yeliz Yeşilmen, bu kez eşiyle birlikte kamera karşısına geçti. Gözyaşlarının nedeninin evliliğinde yaşadığı sorunlar olduğunu söyleyen Yeşilmen, "Sorunlarımız var. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor" dedi.
26.05.2020 10:29
- Son Güncelleme: 26.05.2020 10:30
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, "Çok büyük fedakarlıklar yaptım, sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağladığı anları paylaşmıştı.
"BİRAZ TATSIZ OLAYLAR YAŞANDI"
Yeliz Yeşilmen bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.
Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız.
Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" ifadelerini kullandı.
NELER OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından gözyaşları içinde çektiği videoyu paylaşan Yeşilmen, şu ifadeleri kullanmıştı: