Jennifer Lopez'in korkutan paylaşımının sırrı çözüldü! Kan donduran görüntü meğer...
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in kan donduran fotoğrafının sırrı çözüldü. Lopez'in spora olan tutkusu tüm dünya tarafından biliniyor. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartan fiziğinin bozulmasına izin vermeyen JLo, spor yapmaya evden devam ediyor. Spor sonrası sık sık paylaşımlar yapan Jennifer Lopez, bu geleneği bozmadı ve bir paylaşım daha yaptı. Ancak bu paylaşımı diğerlerinden farklıydı. Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki maskeli adamı görenler şoke olmuştu. Günlerce konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü. Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki maskeli adam bakın neymiş...
YÜZÜNDEKİ ASLINDA MASKE DEĞİL
Yakın kaynağın dediğine göre, Jennifer selfie çekerken, Alex de perdenin arkasında Zoom toplantısı yapıyordu. O sırada konuştuğu kişilerden biri elini ağzına götürünce, perdenin aralık kısmından görünen görüntü yanlış anlaşılmalara neden oldu. İsmini açıklamayan kaynak şöyle konuştu: "Jen ve Alex'in spor salonu ofise bağlı. Bir Zoom toplantısı yaptıkları zaman, büyük bir ekrana yansıtırlar. Fotoğrafta Alex'in kolunu görebilirsiniz. Zoom'da görünen de iş ortağı ve eliyle ağzını kapatıyordu. Gördükleri şey bir maske değildi…"