Haberler Galeri Magazin Jennifer Lopez'in korkutan paylaşımının sırrı çözüldü! Kan donduran görüntü meğer...

Jennifer Lopez'in korkutan paylaşımının sırrı çözüldü! Kan donduran görüntü meğer...

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in kan donduran fotoğrafının sırrı çözüldü. Lopez'in spora olan tutkusu tüm dünya tarafından biliniyor. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartan fiziğinin bozulmasına izin vermeyen JLo, spor yapmaya evden devam ediyor. Spor sonrası sık sık paylaşımlar yapan Jennifer Lopez, bu geleneği bozmadı ve bir paylaşım daha yaptı. Ancak bu paylaşımı diğerlerinden farklıydı. Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki maskeli adamı görenler şoke olmuştu. Günlerce konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü. Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki maskeli adam bakın neymiş...

26.05.2020 10:10 - Son Güncelleme: 26.05.2020 10:14
Jennifer Lopez'in korkutan paylaşımının sırrı çözüldü! Kan donduran görüntü meğer...

Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki maskeli adam kim? Dünyaca ünlü yıldız corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina günlerinde de düzenli olarak spor yapmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez'in korkutan paylaşımının sırrı çözüldü! Kan donduran görüntü meğer...

Geçtiğimiz gün spor yaptıktan sonra çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının arka planındaki bir detay, hayranlarını korkuttu.

Jennifer Lopez'in korkutan paylaşımının sırrı çözüldü! Kan donduran görüntü meğer...

Lopez'in arkasında kel ve maskeli bir adam olduğunu iddia eden takipçileri, 'Arkanda kim var?', 'Arkanda maskeli bir adam var, bir tek ben mi görüyorum?', 'Neden arkanda maskeli bir adam var?' 'Arkandaki adam korkutucu ve ürkütücü' şeklinde yorumlar yaptı.

Jennifer Lopez'in korkutan paylaşımının sırrı çözüldü! Kan donduran görüntü meğer...

Kimse ne olduğunu hala anlayamamışken, şarkıcıya yakın bir arkadaşı People dergisine konuştu ve orada sadece zoom'dan görünen bir adamın olduğunu söyledi.

Jennifer Lopez'in korkutan paylaşımının sırrı çözüldü! Kan donduran görüntü meğer...

YÜZÜNDEKİ ASLINDA MASKE DEĞİL

Yakın kaynağın dediğine göre, Jennifer selfie çekerken, Alex de perdenin arkasında Zoom toplantısı yapıyordu. O sırada konuştuğu kişilerden biri elini ağzına götürünce, perdenin aralık kısmından görünen görüntü yanlış anlaşılmalara neden oldu. İsmini açıklamayan kaynak şöyle konuştu: "Jen ve Alex'in spor salonu ofise bağlı. Bir Zoom toplantısı yaptıkları zaman, büyük bir ekrana yansıtırlar. Fotoğrafta Alex'in kolunu görebilirsiniz. Zoom'da görünen de iş ortağı ve eliyle ağzını kapatıyordu. Gördükleri şey bir maske değildi…"

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Acun Ilıcalı Instagram canlı yayın rekoru kırdı! Cemal Can'dan sahte hesap itirafı...
Acun Ilıcalı Instagram canlı yayın rekoru kırdı! Cemal Can'dan sahte hesap itirafı...