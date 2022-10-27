Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! İrem Erkaya'yı görenler: "Toygar baksın da ne kaçırdığını görsün"
Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İrem Erkaya'nın Instagram paylaşımlarını görenler, "Toygar baksın da ne kaçırdığını görsün" yorumları yaptı. 2005 yılında Merve Boluğur'un da yer aldığı Acemi Cadı dizisinin 'Rüya'sı İrem Erkaya, sempatik haliyle hafızalara kazınmıştı... Dizide Toygar'a aşık olan Rüya karakterine hayat veren İrem Erkaya son haliyle gündeme bomba gibi düştü.
27.10.2022 14:08 - Son Güncelleme: 27.10.2022 14:14
Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! İrem Erkaya'yı görenler, "Toygar baksın da ne kaçırdığını görsün" yorumları yaptı.
Başrollerini Nergis Kumbasar, Şenay Gürler, Merve Boluğur gibi isimlerin paylaştığı Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalarda yer edinen İrem Erkaya'nın son halini görenler şaşırıyor.
1978, İstanbul doğumlu olan İrem Erkaya, 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü tamamladı. Modern dans eğitimi de bulunan Erkaya, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yapıyor.