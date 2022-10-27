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Haberler Magazin Özgü Namal son haliyle ilk kez görüntülendi imajda değişikliğe gitti! Zor günlerin ardından Özgü Namal'dan yeni imaj

Özgü Namal son haliyle ilk kez görüntülendi imajda değişikliğe gitti! Zor günlerin ardından Özgü Namal'dan yeni imaj

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte Bodrum'da görüntülenmişti. Çocuklarıyla birlikte görüntülenince gazetecilere sert çıkışan Özgü Namal sonrasında Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setini ziyaret etmişti. Daha evvel moralsiz halleriyle kameralara yansıyan Özgü Namal önceki gün İstanbul'da objektife yansıdı. Namal'ın imaj değiştirdiği görüldü.

27.10.2022 14:36 - Son Güncelleme: 27.10.2022 17:06
Özgü Namal son haliyle ilk kez görüntülendi imajda değişikliğe gitti! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan yeni imaj

Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybından sonra oyunculuğa ara veren ve çocukları ile kendi halinde bir hayat süren ünlü oyuncu son olarak Asmalı'da görüntülendi.

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Özgü Namal son haliyle ilk kez görüntülendi imajda değişikliğe gitti! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan yeni imaj

Nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'I 2020 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti.

Özgü Namal son haliyle ilk kez görüntülendi imajda değişikliğe gitti! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan yeni imaj

Gelen teklifleri geri çeviren oyuncu geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kameraların kendisini çekmesine de tepki göstermişti.

Özgü Namal son haliyle ilk kez görüntülendi imajda değişikliğe gitti! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan yeni imaj

Sonrasında da Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin setini ziyaret etmişti.

Özgü Namal son haliyle ilk kez görüntülendi imajda değişikliğe gitti! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan yeni imaj

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever gibi isimlerin rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri sürüyor.

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