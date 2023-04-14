Yeliz Yeşilmen “Patates surat” dediği Hande Erçel’i yerden yere vurdu! Demet Özdemir de nasibini aldı! “Kişilik, karakter...”
Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, son olarak Hande Sarıoğlu ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise Hande Erçel hakkında söyledikleriyle çok konuşuldu. Bir magazin programına konuk olan Yeşilmen, "Patates surat" dediği Hande Erçel'i adeta yerden yere vurdu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Yeşilmen, Demet Özdemir'i de es geçmedi. İşte detaylar...
14.04.2023 12:33 - Son Güncelleme: 14.04.2023 12:40
Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü oyuncu, şimdi ise konuk olduğu bir magazin programında Hande Erçel ile ilgili söyledikleriyle gündeme geldi.