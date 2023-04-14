Yeliz Yeşilmen “Patates surat” dediği Hande Erçel’i yerden yere vurdu! Demet Özdemir de nasibini aldı! “Kişilik, karakter...”

"OYUNCULUKLA ALAKASI YOK"

Hande'nin oyunculukla yakından uzaktan bir alakası yok. Çok özür diliyorum ama... Büyük patates gibi bir suratı estetikle inceltip çıkıyor. Artık güzellik yarışmalarında da öyle. Estetik yaptırıp çıkıyorlar.