RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yeliz Yeşilmen “Patates surat” dediği Hande Erçel’i yerden yere vurdu! Demet Özdemir de nasibini aldı! “Kişilik, karakter...”

Yeliz Yeşilmen “Patates surat” dediği Hande Erçel’i yerden yere vurdu! Demet Özdemir de nasibini aldı! “Kişilik, karakter...”

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, son olarak Hande Sarıoğlu ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise Hande Erçel hakkında söyledikleriyle çok konuşuldu. Bir magazin programına konuk olan Yeşilmen, "Patates surat" dediği Hande Erçel'i adeta yerden yere vurdu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Yeşilmen, Demet Özdemir'i de es geçmedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.04.2023 12:33 - Son Güncelleme: 14.04.2023 12:40
Yeliz Yeşilmen “Patates surat” dediği Hande Erçel’i yerden yere vurdu! Demet Özdemir de nasibini aldı! “Kişilik, karakter...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Yeliz Yeşilmen “Patates surat” dediği Hande Erçel’i yerden yere vurdu! Demet Özdemir de nasibini aldı! “Kişilik, karakter...”

Ünlü oyuncu, şimdi ise konuk olduğu bir magazin programında Hande Erçel ile ilgili söyledikleriyle gündeme geldi.

Yeliz Yeşilmen'den Hande Erçel'e olay sözler | VİDEO

Yeliz Yeşilmen “Patates surat” dediği Hande Erçel’i yerden yere vurdu! Demet Özdemir de nasibini aldı! “Kişilik, karakter...”

2. Sayfaya konuk olan Yeşilmen, şöyle konuştu: "Piyasada dönüp dolaşıp bir iki kadın oyuncunun haberi çıkıyor. Biri Serenay Sarıkaya. Diğeri Hande Erçel.

Yeliz Yeşilmen “Patates surat” dediği Hande Erçel’i yerden yere vurdu! Demet Özdemir de nasibini aldı! “Kişilik, karakter...”

"OYUNCULUKLA ALAKASI YOK"
Hande'nin oyunculukla yakından uzaktan bir alakası yok. Çok özür diliyorum ama... Büyük patates gibi bir suratı estetikle inceltip çıkıyor. Artık güzellik yarışmalarında da öyle. Estetik yaptırıp çıkıyorlar.

Yeliz Yeşilmen “Patates surat” dediği Hande Erçel’i yerden yere vurdu! Demet Özdemir de nasibini aldı! “Kişilik, karakter...”

Bakıyorum, düşünüyorum; yok üretemiyoruz herhalde olmuyor. 3 tane kişi var reklam, filmler her şey onlarla dönüyor"

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