Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor "O artık gündemimde değil anlıyorum ama..." Sahil mevzusu sonrası...

"BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM"

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, şarkısını tanıtırken şu ifadeleri kullandı:

Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup, bağıra çağıra feryat etmek istedim. Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim. Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor