Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor "O artık gündemimde değil anlıyorum ama..." Sahil mevzusu sonrası...
Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Öte yandan Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları da günlerce konuşulmuştu. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Tüm bunların ardından Hadise yeni şarkısı için "Okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesi" sözlerini kullanmış ardından Mehmet Dinçerler sahilden paylaşım yapıp silmişti. Hadise konu hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.
"BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM"
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, şarkısını tanıtırken şu ifadeleri kullandı:
Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup, bağıra çağıra feryat etmek istedim. Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim. Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor