RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seren Serengil "Aldatıldım" dedi kankası Demet Akalın "Affet" dedi! Sevgilisi Mustafa Tohma'yla cinsel hayatına kadar her şeyi bir bir afişe etmişti

Seren Serengil "Aldatıldım" dedi kankası Demet Akalın "Affet" dedi! Sevgilisi Mustafa Tohma'yla cinsel hayatına kadar her şeyi bir bir afişe etmişti

Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Paylaşımlar sonrası yaptığı canlı yayında ise Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil'e kankası Demet Akalın'dan yorum gecikmedi.

15.04.2023 10:42 - Son Güncelleme: 15.04.2023 10:46
Seren Serengil Aldatıldım dedi kankası Demet Akalın Affet dedi! Sevgilisi Mustafa Tohma’yla cinsel hayatına kadar her şeyi bir bir afişe etmişti

Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisi magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil Aldatıldım dedi kankası Demet Akalın Affet dedi! Sevgilisi Mustafa Tohma’yla cinsel hayatına kadar her şeyi bir bir afişe etmişti

Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in yaşadığı hastalık süreci boyunca bir an olsun yanından ayrılmamış, ünlü sunucunun en büyük destekçisi olmuştu.

Seren Serengil Aldatıldım dedi kankası Demet Akalın Affet dedi! Sevgilisi Mustafa Tohma’yla cinsel hayatına kadar her şeyi bir bir afişe etmişti

Seren Serengil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu.

Seren Serengil Aldatıldım dedi kankası Demet Akalın Affet dedi! Sevgilisi Mustafa Tohma’yla cinsel hayatına kadar her şeyi bir bir afişe etmişti

Serengil, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Tohma için şu ifadeleri kullanmıştı:

Seren Serengil Aldatıldım dedi kankası Demet Akalın Affet dedi! Sevgilisi Mustafa Tohma’yla cinsel hayatına kadar her şeyi bir bir afişe etmişti

Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz.

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