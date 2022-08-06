Yeliz Yeşilmen bakıcıyla karakolluk oldu! "Dövmediğime pişmanım"

Yeliz Yeşilmen, anne babasının bakımını üstlenen bakıcının kendisine iftira attığını söyledi: "Babamı hırpaladığı için onu işten attım. Ama gidip 'Beni darp etti" diye şikayetçi olmuş. Kılına bile zarar vermemiştim ama şimdi onu dövmediğim için pişmanım"