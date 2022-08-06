Yeliz Yeşilmen bakıcıyla karakolluk oldu! "Dövmediğime pişmanım"
Yeliz Yeşilmen, anne ve babasına bakmak için tuttuğu bakıcının kendisine iftira attığını iddia etti. Yeşilmen bakıcı hakkında, "Babamı hırpaladığı için onu işten attım. Ama gidip 'Beni darp etti' diye şikayetçi olmuş. Kılına bile zarar vermemiştim ama şimdi onu dövmediğim için pişmanım." dedi.
Yeliz Yeşilmen, anne ve babasının bakıcısıyla karakolluk oldu. Önceki gün Bodrum'daki evinin bahçesine çıktığı sırada evinde sesler duyan ünlü sunucu, içeri girdiğinde bakıcının babasını hırpaladığını gördü. Yeşilmen, bunun ardından bakıcının evden gitmesi için sitenin güvenlik görevlilerini çağırdı. Yaşananların ardından karakola giden bakıcı, Yeşilmen ve annesi tarafından darp edildiğini iddia etti.
Yeliz Yeşilmen, anne babasının bakımını üstlenen bakıcının kendisine iftira attığını söyledi: "Babamı hırpaladığı için onu işten attım. Ama gidip 'Beni darp etti" diye şikayetçi olmuş. Kılına bile zarar vermemiştim ama şimdi onu dövmediğim için pişmanım"
Ünlü sunucu Yeliz Yeşilmen, anne ve babasının bakıcısıyla karakolluk oldu. Bakıcıyı darp ettiği iddialarını yalanlayan Yeşilmen, olayın perde arkasını GÜNAYDIN'a anlattı...