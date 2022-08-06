Ebru Polat’ın ağzını açık bırakan soru! ’İstemediğiniz bir çişim kalmıştı’ dedi büyük tepki çekti! Takipçileri inanamadı!

Sosyal medya fenomeni Ebru Polat'a takipçisinden gelen soru gündem oldu. Ebru Polat o isteği paylaşarak "Yok artık. İstemediğiniz bir çişim kalmıştı onu da vereyim." açıklamasında bulundu. İşte Ebru Polat'a gelen o istek ve konu hakkında merak edilenler...