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Haberler Magazin Ebru Polat'ın ağzını açık bırakan soru! 'İstemediğiniz bir çişim kalmıştı' dedi büyük tepki çekti! Takipçileri inanamadı!

Ebru Polat'ın ağzını açık bırakan soru! 'İstemediğiniz bir çişim kalmıştı' dedi büyük tepki çekti! Takipçileri inanamadı!

Ebru Plat'a takipçilerinden gelen br mesaj sosyal medyada bomba etkisi yarattı. "Yok artık. İstemediğiniz bir çişim kalmıştı onu da vereyim." açıklamasında bulunan Ebru Polat ise tepki çekti. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
06.08.2022 21:02 - Son Güncelleme: 06.08.2022 21:02
Ebru Polat’ın ağzını açık bırakan soru! ’İstemediğiniz bir çişim kalmıştı’ dedi büyük tepki çekti! Takipçileri inanamadı!

Sosyal medya fenomeni Ebru Polat'a takipçisinden gelen soru gündem oldu. Ebru Polat o isteği paylaşarak "Yok artık. İstemediğiniz bir çişim kalmıştı onu da vereyim." açıklamasında bulundu. İşte Ebru Polat'a gelen o istek ve konu hakkında merak edilenler...

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Ebru Polat’ın ağzını açık bırakan soru! ’İstemediğiniz bir çişim kalmıştı’ dedi büyük tepki çekti! Takipçileri inanamadı!

Gelen mesaj isteğini takipçilerine göstererek şaşkınlığını ifade eden Ebru Polat yaptığı açıklamayla büyük ilgi gördü.

Ebru Polat’ın ağzını açık bırakan soru! ’İstemediğiniz bir çişim kalmıştı’ dedi büyük tepki çekti! Takipçileri inanamadı!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık ssık gündeme gelen Ebru Polat'ın 3.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Ebru Polat’ın ağzını açık bırakan soru! ’İstemediğiniz bir çişim kalmıştı’ dedi büyük tepki çekti! Takipçileri inanamadı!

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa gelen cevapları kontrol eden Polat, bri mesajı okuduğunda dondu kaldı.

Ebru Polat’ın ağzını açık bırakan soru! ’İstemediğiniz bir çişim kalmıştı’ dedi büyük tepki çekti! Takipçileri inanamadı!

Ebru Polat çişinizi bana satar mısınız diyen takipçisine " yok artık istemediğiniz bir çişim kalmıştı" diyerek cevap verdi.

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