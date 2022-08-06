Murat Dalkılıç içinde tuttu tuttu sonunda patladı! Merve Boluğur da suskunluğunu bozdu! ‘Bu kız delirdi’ diyenlere bakın ne yanıt verdiler
'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, 2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017'de boşanmıştı. Son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Boluğur için sık sık "Bu kız delirdi", "Murat'tan sonra toparlayamadı" gibi yorumlar yapılmıştı. Ünlü oyuncunun eski eşi Murat Dalkılıç, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Dalkılıç, Boluğur'un paylaşımlarından dolayı 'bu kız delirdi' yorumları yapanlara ve kendisini suçlayanlara sert çıktı. Şimdilerde 'kocam' diye seslendiği Mert Aydın ile evleneceği iddia edilen Merve Boluğur da Dalkılıç'ın paylaşımının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte Dalkılıç'ın o açıklaması...
06.08.2022 01:31 - Son Güncelleme: 06.08.2022 01:31
Merve Boluğur, yıllar önce Murat Dalkılıç ile Bodrum'da bir plajda görüntülendi ve bunun üzerine ikili hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı.
Aşklarını doludizgin yaşayan ikiliden Murat Dalkılıç, bir gün konser esnasında Boluğur için yazdığı şarkıyı sevgilisinin gözlerine bakarak binlerce kişinin önünde söyledi.
Konser sırasında duygu dolu anlar yaşayan Boluğur, 2015'te Adile Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğünle sevgilisi Murat Dalkılıç ile dünyaevine girdi.