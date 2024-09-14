Yaz aşkı sona erdi! Hintli milyarder Shirish Saraf ile Tuba Ünsal'dan üzücü haber

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın Hindistan'ın en zengin adamlarından biri olan Shirish Saraf'la birlikte olması magazin dünyasında adeta fırtınalar estirmişti. Yaz başında Bodrum'da tanıştığı Saraf ile dolu dizgin aşk yaşamaya başlayan 42 yaşındaki oyuncunun aradığı mutluluğu bulduğu konuşulmuştu. Ancak çiftten kötü haber geldi. İşte detaylar...