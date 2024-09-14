Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Aydemir Akbaş için düzenlenen cenaze töreninde ünlü isimleri görmek isteyenler, tören sırasında izdiham oluşturdu. Yaşananlara Şafak Sezer'den sonra Aydemir Akbaş'ın 45 senelik dostu İbrahim Tatlıses de tepki gösterdi.
Aydemir Akbaş'ın 45 senelik dostuydu! İbrahim Tatlıses'ten cenazedeki arbedeye tepki: Resim çekmeye gelmişler
Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti.
Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sanatçı İbrahim Tatlıses, ile çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.