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Haberler Magazin Yavuz Bingöl'den depremzedeleri hedef alan CHP ve yandaşlarına tepki "Biz neyi kaybettik bu kadar vicdansız ve hoşgörüsüz kaldık"

Yavuz Bingöl'den depremzedeleri hedef alan CHP ve yandaşlarına tepki "Biz neyi kaybettik bu kadar vicdansız ve hoşgörüsüz kaldık"

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilimizi derinden etkiledi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar ise dünkü seçimin ardından vicdansızca yapılan yorumlara maruz kaldı. Deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının fazla çıkması bazı Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerini rahatsız etti. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, depremzedelere yönelik yorumlara sessiz kalamadı. İşte Yavuz Bingöl'ün o açıklaması...

20.05.2023 09:48 - Son Güncelleme: 20.05.2023 09:48
Yavuz Bingöl’den depremzedeleri hedef alan CHP ve yandaşlarına tepki Biz neyi kaybettik bu kadar vicdansız ve hoşgörüsüz kaldık

Yavuz Bingöl'den depremzedeleri hedef alan CHP ve yandaşlarına tepki sert tepki...

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Yavuz Bingöl’den depremzedeleri hedef alan CHP ve yandaşlarına tepki Biz neyi kaybettik bu kadar vicdansız ve hoşgörüsüz kaldık

6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle depremzedelerin oyları bazı kullanıcılardan tepki çekti.

Yavuz Bingöl’den depremzedeleri hedef alan CHP ve yandaşlarına tepki Biz neyi kaybettik bu kadar vicdansız ve hoşgörüsüz kaldık

Deprem bölgesinde AK Parti'nin üstün gelmesi, karşı kesimi ayaklandırdı. Sosyal medyadan depremzede seçmenleri hedef alan bu kişilere tepki yağıyor.

Yavuz Bingöl’den depremzedeleri hedef alan CHP ve yandaşlarına tepki Biz neyi kaybettik bu kadar vicdansız ve hoşgörüsüz kaldık

Depremzede seçmenlere hakaret içeren yazılar yazan kişilere bir tepki de türkücü Yavuz Bingöl'den geldi.

Yavuz Bingöl’den depremzedeleri hedef alan CHP ve yandaşlarına tepki Biz neyi kaybettik bu kadar vicdansız ve hoşgörüsüz kaldık

Sabah'ın haberine göre Bingöl şu ifadeleri kullandı:

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