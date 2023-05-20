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Haberler Magazin Liseli aşıklar gibi! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Dortmund'da aşka geldi! Aşk dolu paylaşımların ardı arkası kesilmedi

Liseli aşıklar gibi! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Dortmund'da aşka geldi! Aşk dolu paylaşımların ardı arkası kesilmedi

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sayan, 7. evliliğini ise müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. Bu olay aşk hakkında son günlerde boşanma haberleri gündeme geliyordu. Seda Sayan sunucu olduğu programda bu iddiları kesin bir dille yalanlamıştı. Geçtiğimiz günlerde 1. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çiftten bu kez, gittikleri Dortmund'da aşk dolu paylaşımlar geldi. İşte detaylar...

20.05.2023 08:31 - Son Güncelleme: 20.05.2023 08:31
Liseli aşıklar gibi! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Dortmund’da aşka geldi! Aşk dolu paylaşımların ardı arkası kesilmedi

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

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Liseli aşıklar gibi! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Dortmund’da aşka geldi! Aşk dolu paylaşımların ardı arkası kesilmedi

Konuya dair ilk sözler Seda Sayan'dan sunuculuğunu üstlendiği programın canlı yayınında gelmişti.

Liseli aşıklar gibi! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Dortmund’da aşka geldi! Aşk dolu paylaşımların ardı arkası kesilmedi

Sayan "Güzel kocam, canım kocam. Her gün boşanıyor yazıyorlar bize. Olsun nazar çıkar. Ama ben sana her gün aşık uyanıyorum." demişti.

Liseli aşıklar gibi! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Dortmund’da aşka geldi! Aşk dolu paylaşımların ardı arkası kesilmedi

Geçtiğimiz günlerde de 1. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çift şu sıralar Dortmund'da.

Liseli aşıklar gibi! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Dortmund’da aşka geldi! Aşk dolu paylaşımların ardı arkası kesilmedi

Dortmund'da aşka gelen ünlü çift, liseli aşıklar gibi aşk dolu pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

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