Liseli aşıklar gibi! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Dortmund'da aşka geldi! Aşk dolu paylaşımların ardı arkası kesilmedi
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sayan, 7. evliliğini ise müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. Bu olay aşk hakkında son günlerde boşanma haberleri gündeme geliyordu. Seda Sayan sunucu olduğu programda bu iddiları kesin bir dille yalanlamıştı. Geçtiğimiz günlerde 1. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çiftten bu kez, gittikleri Dortmund'da aşk dolu paylaşımlar geldi. İşte detaylar...
20.05.2023 08:31 - Son Güncelleme: 20.05.2023 08:31