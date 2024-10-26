Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi! Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü

Ünlü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl, uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mutluluğa "evet" dedi.
Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan'da vardı. Bingöl'ün "Son kez evet" sözleri sonrası Oktay Kaynarca'nın nikah memurunun "şahitlik ediyor musunuz?" sorusuna "Yemin ediyorum" diye cevap vermesi ise herkesi güldürdü.
BABASINDAN İSTİKLAL MADALYASI
Yavuz Bingöl'ü dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası nikah töreninde babası Yılmaz Bingöl tarafından ünlü sanatçıya takıldı. Bingöl bu sürpriz karşısında duygulandı.