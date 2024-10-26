Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi! Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü

Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan'da vardı. Bingöl'ün "Son kez evet" sözleri sonrası Oktay Kaynarca'nın nikah memurunun "şahitlik ediyor musunuz?" sorusuna "Yemin ediyorum" diye cevap vermesi ise herkesi güldürdü.