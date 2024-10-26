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Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi! Oktay Kaynarca'nın sözleri herkesi güldürdü

Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl 6 yıldır birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile dünyaevine girdi. Ayvalık'ta gerçekleşen sade törende ünlü çiftin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da vardı. Kaynarca'nın nikah memurunun "şahitlik ediyor musunuz?" sorusuna "Yemin ediyorum" diye cevap vermesi herkesi güldürdü.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 08:51 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 09:50
Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi! Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü

Ünlü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl, uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mutluluğa "evet" dedi.

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi! Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü

Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan'da vardı. Bingöl'ün "Son kez evet" sözleri sonrası Oktay Kaynarca'nın nikah memurunun "şahitlik ediyor musunuz?" sorusuna "Yemin ediyorum" diye cevap vermesi ise herkesi güldürdü.

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi! Oktay Kaynarca’nın sözleri herkesi güldürdü

BABASINDAN İSTİKLAL MADALYASI

Yavuz Bingöl'ü dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası nikah töreninde babası Yılmaz Bingöl tarafından ünlü sanatçıya takıldı. Bingöl bu sürpriz karşısında duygulandı.

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