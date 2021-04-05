Yatılı okulda istismara uğrayan Paris Hilton’dan dikkat çeken açıklama! ‘Nişanlım beni…’
Attığı her adımla adından söz ettiren Paris Hilton, geçen aylarda verdiği bir röportajda yatılı okulda maruz kaldığı istismarı anlatmıştı. Olayın kendisinde kendisinde travma sonrası stres bozukluğuna sebep olduğunu belirten Hilton, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan sosyetik güzel, "Yatılı okulda yaşadığım cehennem sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bu, bugün bile ilişkilerimi etkiliyor" şeklinde konuştu.
40 yaşındaki ABD'li ünlü sosyetik Paris Hilton, yatılı okul zamanlarında yaşadığı korkunç olay hakkında açıklamalarda bulundu. The Times'a konuşan Hilton, "Yatılı okulda yaşadığım cehennem sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bu, bugün bile ilişkilerimi etkiliyor" dedi.