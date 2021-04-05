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Yatılı okulda istismara uğrayan Paris Hilton’dan dikkat çeken açıklama! ‘Nişanlım beni…’

Attığı her adımla adından söz ettiren Paris Hilton, geçen aylarda verdiği bir röportajda yatılı okulda maruz kaldığı istismarı anlatmıştı. Olayın kendisinde kendisinde travma sonrası stres bozukluğuna sebep olduğunu belirten Hilton, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan sosyetik güzel, "Yatılı okulda yaşadığım cehennem sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bu, bugün bile ilişkilerimi etkiliyor" şeklinde konuştu.

05.04.2021 14:37 - Son Güncelleme: 05.04.2021 14:37
Yatılı okulda istismara uğrayan Paris Hilton’dan dikkat çeken açıklama! ‘Nişanlım beni…’

40 yaşındaki ABD'li ünlü sosyetik Paris Hilton, yatılı okul zamanlarında yaşadığı korkunç olay hakkında açıklamalarda bulundu. The Times'a konuşan Hilton, "Yatılı okulda yaşadığım cehennem sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bu, bugün bile ilişkilerimi etkiliyor" dedi.

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Yatılı okulda istismara uğrayan Paris Hilton’dan dikkat çeken açıklama! ‘Nişanlım beni…’

Paris Hilton, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sıkıntılı durumdaki gençlerin ihtiyacını karşılayan koca bir endüstri var ancak bu okullarda sıklıkla insanlık dışı muamele söz konusu ve sorumlu tutulmaları gerekiyor."

Yatılı okulda istismara uğrayan Paris Hilton’dan dikkat çeken açıklama! ‘Nişanlım beni…’

"Ben bu çocuklara inanılmasını ve desteklendiklerini hissetmelerini istiyorum, böylece hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmaz"

Yatılı okulda istismara uğrayan Paris Hilton’dan dikkat çeken açıklama! ‘Nişanlım beni…’

KENDİSİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR
Yaşam biçiminin 'gelip geçici' doğası sebebiyle kendisini yalnız hissettiğini dile getiren Hilton, "Böylesi gelip geçici yaşamak, devamlı yolda olmak, yuva kurmanın zor olması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Yatılı okulda istismara uğrayan Paris Hilton’dan dikkat çeken açıklama! ‘Nişanlım beni…’

Ünlü isim, "Renkli bir flört geçmişine sahip olduğum sır değil. Ama Carter bana saygı duyuyor ve hiçbir şey beklemeden beni ben olduğum için seviyor. Buna daha önce hiç sahip olmadım" şeklinde konuştu.