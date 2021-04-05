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Maraşlı'nın körkütük aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i siz bir de böyle görün! Necati'ye aşık olan Behiye meğer gerçekte...

Maraşlı, son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri. Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz'in paylaştığı atv ekranlarının yeni fenomeni kendi yıldızını da çıkardı. O isim de Behiye karakterine hayat veren Türkü Su Demirel. Necati karakterine sırılsıklam aşık olan Behiye bunu bir türlü söylemesi, tek başına platonik aşk acısı yaşaması Behiye'nin en büyük derdidir. Evde hiç kimse Necati'yi umursamazken Behiye Necati'nin derin duygular içerisinde söylediği sözlerden bir çok anlam çıkartmakta. Behiye karakterine hayat veren Türkü Su Demirel ise dışarıda bambaşka biri.

05.04.2021 13:37 - Son Güncelleme: 05.04.2021 14:18
Maraşlı'nın kör kütük aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i siz bir de böyle görün! Necati'ye aşık olan Behiye meğer gerçekte...

Behiye, konakta çalışan biridir ve aynı zamanda konağın diğer bir çalışanı olan Nuran'ın kızıdır. Diğer çalışanlara göre daha genç olan Behiye, güzelliğiyle de herkesin dikkatini çekmektedir. Bu zamana kadar hep Türel ailesine hizmet ederek gençliğini geçiren Behiye, Necati'yi çok sever, onun anlattığı hikayeleri ilgiyle dinler ve dikkatini çekebilmek için her yolu dener.

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Maraşlı'nın kör kütük aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i siz bir de böyle görün! Necati'ye aşık olan Behiye meğer gerçekte...

Atv ekranlarının Pazartesi akşamlarını süsleyen dizisi Maraşlı dizisinde konak çalışanlarından biri de Behiye karakteri. Behiye güzelliğiyle dikkat çeken bir çalışandır.

Maraşlı'nın kör kütük aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i siz bir de böyle görün! Necati'ye aşık olan Behiye meğer gerçekte...

Türkü Su Demirel Maraşlı dizisinde Behiye karakterine hayat vermektedir. Son olarak "Muhteşem İkili" dizisinde Yasemin rolüne hayat vermiştir. 15 Eylül 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncu 173 cm boyundadır.

Maraşlı'nın kör kütük aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i siz bir de böyle görün! Necati'ye aşık olan Behiye meğer gerçekte...

2017 yılında 1. Sinema Güzeli Yarışması'nda WOW İstanbul Hotels & Convention Center güzeli seçilen oyuncu İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisidir. Güzel oyuncum ayrıca Sagopa Kajmer'in Pankart ve Toz Taneleri şarkılarının klibinde de oynamıştır.

Maraşlı'nın kör kütük aşık Behiye'si Türku Su Demirel'i siz bir de böyle görün! Necati'ye aşık olan Behiye meğer gerçekte...

Türkü Su Demirel hakkında araştırma yapanları en çok şaşırtan şey ise yıllar içerisindeki değişimi oldu. Gelin başta Türkü Su Demirel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimine birlikte bakalım.