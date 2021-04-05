Masterchef Suna Aydın bıçak altına yattı Gülşah Saraçoğlu oldu çıktı! Suna Aydın'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar ise çok sayıda internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen yarışmacının değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın yarışma sonrası yaptığı paylaşımlar…

05.04.2021 14:43 - Son Güncelleme: 05.04.2021 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





