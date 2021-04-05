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Masterchef Suna Aydın bıçak altına yattı Gülşah Saraçoğlu oldu çıktı! Suna Aydın'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar ise çok sayıda internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen yarışmacının değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın yarışma sonrası yaptığı paylaşımlar…

05.04.2021 14:43 - Son Güncelleme: 05.04.2021 16:04
Masterchef Suna Aydın bıçak altına yattı Gülşah Saraçoğlu oldu çıktı! Suna Aydın'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Instagram paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşan MasterChef yarışmacıları cesur pozlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Bu isimlerden biri de MasterChef Suna Aydın. Yetenekli yarışmacılardan Suna Aydın estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüş.

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Masterchef Suna Aydın bıçak altına yattı Gülşah Saraçoğlu oldu çıktı! Suna Aydın'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

MasterChef yıldızlarının son halleri sosyal medyada merak konusu oldu. MasterChef'te sempatik ve duygusal haliyle dikkat çeken ismi Suna Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı.

Masterchef Suna Aydın bıçak altına yattı Gülşah Saraçoğlu oldu çıktı! Suna Aydın'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Hayranlarının tanımakta zorlandığı MasterChef Suna Aydın'ın son hali ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi. İşte MasterChef'in güzellerinden Suna Aydın'ın değişimi ve ünlü isimlerin değişimşeri.

Masterchef Suna Aydın bıçak altına yattı Gülşah Saraçoğlu oldu çıktı! Suna Aydın'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

DEĞİŞEN DEĞİŞENE

Ekranlarda pek çok yarışmada boy gösteren isimlerde yarışmalardan sonra hemen imaj değişikliğine gidiyor.

TANYA KİLİTKAYALI

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı, başarılı performansıyla adından sık sık söz ettirmişti.

Masterchef Suna Aydın bıçak altına yattı Gülşah Saraçoğlu oldu çıktı! Suna Aydın'ın son hali 'yok artık' dedirtti!