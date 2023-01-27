Yatak odasında yangın çıktı ölümden döndü! Cansu Dere'nin evinde korku dolu anlar! nedeni ortaya çıktı bakın neymiş...
Yatak odasında yangın çıktı ölümden döndü! Cansu Dere'nin evinde korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi yaşayan Cansu Dere bu kez de evindeki yangınla zor anlar yaşadı. Cansu Dere'den açıklama geldi, yatak odasında çıkan yangının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...
27.01.2023 17:24 - Son Güncelleme: 27.01.2023 17:24
Yatak odasında yangın çıktı ölümden döndü! Cansu Dere'nin evinde korku dolu anlar yaşandı. Çıkan yangının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...