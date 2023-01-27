Pınar Altuğ'un duyguları karmakarışık! "Canım annem keşke kızımı kucağına alabilseydin" dedi Emine Ün, Seda Sayan ve birçok ünlüden mesaj yağdı
Pınar Altuğ'un duyguları karmakarışık! "Canım annem keşke kızımı kucağına alabilseydin" dedi Emine Ün, Seda Sayan ve birçok ünlüden mesaj yağdı. 1974 doğumlu olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazındı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi ve bir yıl sonra kızı Su dünyaya geldi. 27 Ocak 1999 tarihinde annesini kaybeden Altuğ, 10 yıl sonra aynı gün, aynı hastanede kızı Su'yu kucağına aldı. Kızının doğum günü paylaşımıyla dikkat çeken Pınar Altuğ'un annesine yazdığı satırlar derinden üzdü. Su Atacan'a ise Pınar Altuğ'un ünlü arkadaşlarından mesaj yağdı.
27.01.2023 10:51 - Son Güncelleme: 27.01.2023 11:03
Pınar Altuğ'un duyguları karmakarışık! "Canım annem keşke kızımı kucağına alabilseydin" dedi Emine Ün, Seda Sayan ve birçok ünlüden mesaj yağdı...
"Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak.Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi,canımın içini kucağıma aldığım gün.Canım annem keşke yanımda olabilseydin keşke kızımı kucağına alabilseydin. Ama bizi gördüğünü biliyorum. Canımın içi, bir tanecik kızım iyi ki ama iyi ki doğmuşsun, seni dünyadaki herşeyden daha çok seviyorum #Su #Selma" notuyla hem annesinin hem de kızının fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a yorum ve beğeni yağdı.