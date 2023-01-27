Pınar Altuğ'un duyguları karmakarışık! "Canım annem keşke kızımı kucağına alabilseydin" dedi Emine Ün, Seda Sayan ve birçok ünlüden mesaj yağdı...

"Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak.Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi,canımın içini kucağıma aldığım gün.Canım annem keşke yanımda olabilseydin keşke kızımı kucağına alabilseydin. Ama bizi gördüğünü biliyorum. Canımın içi, bir tanecik kızım iyi ki ama iyi ki doğmuşsun, seni dünyadaki herşeyden daha çok seviyorum #Su #Selma" notuyla hem annesinin hem de kızının fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a yorum ve beğeni yağdı.