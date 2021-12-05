Yatak odası sırlarını ifşa etmişti! Pınar Altuğ bu kez spor hareketleriyle görenlerin ağzı açık bıraktı fit hali sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ spor hareketleriyle görenlerin ağzı açık bıraktı! Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçen aylarda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve yatak odası sırlarını anlatmıştı. Açıklamasıyla gündem olan Pınar Altuğ, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun, paylaşımı kısa sürede gündem olurken fit hali ve yaptığı hareketler dikkat çekti. İşte spor taytı ile objektif karşısına geçen Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, 'Ay şimdi onu mu yapacağız' diyorlar, yapıver işte, hallediver. Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de"
Altuğ, "Cinsel ilişki, hayatında nerede?" sorusunu ise "Cinsel ilişki önemlidir. Çünkü o olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı" şeklinde cevaplamıştı.