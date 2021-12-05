Yatak odası sırlarını ifşa etmişti! Pınar Altuğ bu kez spor hareketleriyle görenlerin ağzı açık bıraktı fit hali sosyal medyayı salladı

Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, 'Ay şimdi onu mu yapacağız' diyorlar, yapıver işte, hallediver. Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de"