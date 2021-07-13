Yasmin Erbil'in ayakları gündemde dekolte değil! Hızını alamadı 'siz delirmişsiniz' Minilerle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Paylaştığı cüretkar fotoğraflarla magazin gündeminin ilk sıralarında kendisine yer bulan Yasmin Erbil, bu kez ne dekoltesiyle ne de bikinisiyle gündem de. Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına sahte hesap açıldı. Ancak bu hesap Yasmin Erbil'in ayakları içindi...
13.07.2021 11:02
- Son Güncelleme: 13.07.2021 11:02
Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil'e Instagram'da şok... Ünlülerin adını kullanarak açılan sosyal medya hesaplarına bir yenisi daha eklendi. Yasmin Erbil'in ayakları adına sahte bir profil açıldığı ortaya çıktı.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına sahte hesap açıldı.
'Yasmin Erbil'in Ayakları' isimli sayfada "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır" açıklamasına yer verildi.
Bu sahte hesabı ifşa eden Yasmin Erbil tepkisini dile getirmeyi ihmal etmedi.
Yasmin Erbil, 109 kişinin takip ettiği sayfanın ekran görüntüsünü "Siz delirmişsiniz..." notu ile paylaştı.