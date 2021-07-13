Yasmin Erbil'in ayakları gündemde dekolte değil! Hızını alamadı 'siz delirmişsiniz' Minilerle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Paylaştığı cüretkar fotoğraflarla magazin gündeminin ilk sıralarında kendisine yer bulan Yasmin Erbil, bu kez ne dekoltesiyle ne de bikinisiyle gündem de. Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına sahte hesap açıldı. Ancak bu hesap Yasmin Erbil'in ayakları içindi...

13.07.2021 11:02 - Son Güncelleme: 13.07.2021 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





