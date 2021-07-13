Baht Oyunu'nun Rüzgar'ı İdris Nebi Taşkan'ı onunla görenler önce sevgilisi sandı çıka çıka annesi çıktı! Yok böyle bir gençlik

Oyuncu kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Aslı Sümen, İdris Nebi Taşkan gibi genç yıldızları buluşturan Baht Oyunu dizisi kısa sürede izleyicilerin sevdiği bir dizi haline geldi. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinin başındaysa, Rüzgar kaakterine hayat veren İdris Nebi Taşkan geliyor. 1997, İstanbul doğum olan İdris Nebi Taşkan yakışıklılığıyla kadınların kalbini çaldı. Genç oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce gözlerine inanamadı. Anne-oğulu ilk bakış sevgili sananlar anne-oğul olduğunu anlayınca inanamadı. İşte başta İdris Nebi Taşkan olmak üzere ünlülerin anneleri.

13.07.2021 12:04 - Son Güncelleme: 13.07.2021 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





