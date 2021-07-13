Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü! Karantina bitti göbekler atıldı
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü önceki akşam Bolu'da gerçekleşti. Oyuncu Cemile Canyurt, uzun zamandır aşk yaşadığı Mertkan Kaya ile geçtiğimiz sene dünyaevine girmişti ancak çift, koronavirüs salgını nedeniyle sevenleri ile mutlu günlerinde bir araya gelememişti. İşte sosyal medyada peş peşe düğün fotoğrafları paylaşılan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın düğününden kareler...
13.07.2021 10:57
- Son Güncelleme: 13.07.2021 10:57
'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' kadrosunda yer alan Cemile Canyurt, geçtiğimiz sene sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli davranan çift, sade bir törenle mutluluğa 'Evet' demişti.
KARANTİNA SONRASI DÜĞÜN
Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, dün Bolu'da düğün yaptı. Çifti ailesi ve arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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