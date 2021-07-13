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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü! Karantina bitti göbekler atıldı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü önceki akşam Bolu'da gerçekleşti. Oyuncu Cemile Canyurt, uzun zamandır aşk yaşadığı Mertkan Kaya ile geçtiğimiz sene dünyaevine girmişti ancak çift, koronavirüs salgını nedeniyle sevenleri ile mutlu günlerinde bir araya gelememişti. İşte sosyal medyada peş peşe düğün fotoğrafları paylaşılan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın düğününden kareler...

13.07.2021 10:57 - Son Güncelleme: 13.07.2021 10:57
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü! Karantina bitti göbekler atıldı

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' kadrosunda yer alan Cemile Canyurt, geçtiğimiz sene sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli davranan çift, sade bir törenle mutluluğa 'Evet' demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü! Karantina bitti göbekler atıldı

KARANTİNA SONRASI DÜĞÜN

Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, dün Bolu'da düğün yaptı. Çifti ailesi ve arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü! Karantina bitti göbekler atıldı

Bazıları hayatlarının aşkını bulup nikah masasına oturdu bazıları ise evlilik yolunda ilerliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü! Karantina bitti göbekler atıldı

TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU

Taner Ölmez, 14 gün önce meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile Kemerburgaz'da düzenlenen törenle evlendi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü! Karantina bitti göbekler atıldı

ZEYNEP BASTIK VE EŞİ TOLGA AKIŞ

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı Tolga Akış ile geçtiğimiz hafta evlendi. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe ünlü isimler katıldı.