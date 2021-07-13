Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü! Karantina bitti göbekler atıldı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya'nın gecikmeli düğünü önceki akşam Bolu'da gerçekleşti. Oyuncu Cemile Canyurt, uzun zamandır aşk yaşadığı Mertkan Kaya ile geçtiğimiz sene dünyaevine girmişti ancak çift, koronavirüs salgını nedeniyle sevenleri ile mutlu günlerinde bir araya gelememişti. İşte sosyal medyada peş peşe düğün fotoğrafları paylaşılan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya'nın düğününden kareler...

13.07.2021 10:57 - Son Güncelleme: 13.07.2021 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





