Yasmin Erbil'den 'Tofi'li yatak pozları öpücüklere boğdu! Evli iş adamıyla yasak aşk iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil'in kızı...
Mehmet Ali Erbil'in güzel kızı Yasmin Erbil, magazin gündeminden düşmek bilmiyor... Bir süre önce fenomen Cansu Özlevi'nin eşi Yusuf Yosi Özlevi ile adı yasak aşk iddialarına karışan ancak sonrasında bu iddiaları ortaya atan Cansu Özlevi'nin gözünün yaşına bakmayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. Sevimli köpeği Tofi ile olan pozlarını kolaj yapan Yasmin Erbil'in pozları çok konuşuldu.
27.01.2022 12:36
- Son Güncelleme: 27.01.2022 12:36
Geçtiğimiz günlerde yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Yasmin Erbil bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündemde.
Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atılmıştı.
Söylemezsem Olmaz adlı programda bu ismin, oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Yasmin Erbil olduğu iddia edilmişti.
Cansu Özlevi, yakın arkadaşının o kadının Yasmin Erbil olduğunu kendisine ilettiğini söylemişti. Söylemezsem Olmaz yayınına katılan Cansu, "Ben görmedim, bilmiyorum. Arkadaşım, Yasmin'in eşimle flörtleştiğini söyledi" açıklamasını yapmıştı.