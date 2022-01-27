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Haberler Magazin Yasmin Erbil'den 'Tofi'li yatak pozları öpücüklere boğdu! Evli iş adamıyla yasak aşk iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil'in kızı...

Yasmin Erbil'den 'Tofi'li yatak pozları öpücüklere boğdu! Evli iş adamıyla yasak aşk iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil'in kızı...

Mehmet Ali Erbil'in güzel kızı Yasmin Erbil, magazin gündeminden düşmek bilmiyor... Bir süre önce fenomen Cansu Özlevi'nin eşi Yusuf Yosi Özlevi ile adı yasak aşk iddialarına karışan ancak sonrasında bu iddiaları ortaya atan Cansu Özlevi'nin gözünün yaşına bakmayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. Sevimli köpeği Tofi ile olan pozlarını kolaj yapan Yasmin Erbil'in pozları çok konuşuldu.

27.01.2022 12:36 - Son Güncelleme: 27.01.2022 12:36
Yasmin Erbil’den ’Tofi’li yatak pozları öpücüklere boğdu! Evli iş adamıyla yasak aşk iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Geçtiğimiz günlerde yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Yasmin Erbil bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündemde.

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Yasmin Erbil’den ’Tofi’li yatak pozları öpücüklere boğdu! Evli iş adamıyla yasak aşk iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atılmıştı.

Yasmin Erbil’den ’Tofi’li yatak pozları öpücüklere boğdu! Evli iş adamıyla yasak aşk iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Instagram paylaşımlarıyla tanınan Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etmişti.

Yasmin Erbil’den ’Tofi’li yatak pozları öpücüklere boğdu! Evli iş adamıyla yasak aşk iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Söylemezsem Olmaz adlı programda bu ismin, oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Yasmin Erbil olduğu iddia edilmişti.

Yasmin Erbil’den ’Tofi’li yatak pozları öpücüklere boğdu! Evli iş adamıyla yasak aşk iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Cansu Özlevi, yakın arkadaşının o kadının Yasmin Erbil olduğunu kendisine ilettiğini söylemişti. Söylemezsem Olmaz yayınına katılan Cansu, "Ben görmedim, bilmiyorum. Arkadaşım, Yasmin'in eşimle flörtleştiğini söyledi" açıklamasını yapmıştı.

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