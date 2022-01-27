Çılgın Bediş'in Banu'suna bakın kimse tanıyamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Sonay Aydın'ın son halini gören gözlerine inanamadı
Çılgın Bediş'in Banu'suna bakın, kimse tanıyamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Sonay Aydın'ın son halini gören gözlerine inanamadı... Çılgın Bediş'in Banu'su öyle böyle değişmedi. Son haliyle şaşırtan Sonay Aydın'ın şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor. 1996-2001 tarihler arasında izleyici karşısına çıkan Çılgın Bediş, hala hafızalarda... Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Çılgın Bediş'in oyuncu kadrosunda Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Ayten Uncuoğlu, Sonay Aydın gibi oyuncular yer alıyordu. 90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka biri haline dönüştü.
27.01.2022 12:16
- Son Güncelleme: 27.01.2022 12:25
Çılgın Bediş'in Banu'su'na bakın kimse tanıyamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Sonay Aydın'ın son halini gören gözlerine inanamadı...
Sonay Aydın 8 Temmuz 1996 - 3 Mart 2001 yılları arasında yayınlanan komedi dizisi Çılgın Bediş'te Çiçek Dilligil, Yonca Evcimik, Cenk Torun ile birlikte çalışmıştı.
Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Banu" karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın'ın hayatı yıllar içerisinde oldukça değişti. Aydın, saç rengini değiştirdi ve burun ameliyatı oldu.
İşte başta Çılgın Bediş'in Banu'su olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...