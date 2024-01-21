Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil itirafı! İlk kez bu kadar net konuştu: “Benden bile küçük kadınlarla olduğunu duyunca...”

Survivor Yiğit Poyraz'le aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Yasmin Erbil bu kez kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili itiraflarda bulunan Erbil, "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" sözleriyle dikkat çekti. İşte Yasmin Erbil'in o açıklaması...
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Survivor All Star 2024'te yarışan Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Yasmin Erbil, bu kez babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Erbil, gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptıran babası Erbil hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.