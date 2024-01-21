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Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil itirafı! İlk kez bu kadar net konuştu: “Benden bile küçük kadınlarla olduğunu duyunca...”

Survivor Yiğit Poyraz'le aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Yasmin Erbil bu kez kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili itiraflarda bulunan Erbil, "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" sözleriyle dikkat çekti. İşte Yasmin Erbil'in o açıklaması...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 10:44 Güncelleme 21 Ocak 2024, 10:53
Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil itirafı! İlk kez bu kadar net konuştu: “Benden bile küçük kadınlarla olduğunu duyunca...” 1

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil itirafı! İlk kez bu kadar net konuştu: “Benden bile küçük kadınlarla olduğunu duyunca...” 2

Survivor All Star 2024'te yarışan Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Yasmin Erbil, bu kez babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil itirafı! İlk kez bu kadar net konuştu: “Benden bile küçük kadınlarla olduğunu duyunca...” 3

Erbil, gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptıran babası Erbil hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

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