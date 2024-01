Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken “Hayatımın en zor dönemiydi” deyip anlattı! Hataylı oyuncu depremin 2. gününde...

Her hafta perşembe günü ekrana gelen heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Aldatmak 'ta Yeşim karakterini canlandıran Asena Girişken , verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Girişken, hem Aldatmak dizisi hakkında hem de özel hayatına dair kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Hatay doğumlu olan ünlü oyuncu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem hakkında da konuştu. İşte Günaydın'a konuşan Asena Girişken 'in o röportajı...

Aldatmak hızlı bir yükselişe geçti. Kadroya yeni katılan isimlerle heyecan iyice arttı. İzleyiciyi neler bekliyor?

Her zaman şahane bir ekiple çalıştığımızı söylüyorum. Kamera önü ve arkası herkes dünya tatlısı. Gelen her oyuncu da yeni ve taze enerjisiyle bize çok iyi geliyor, bizi daha da heyecanlandırıyor. İnanın biz de ne olacağını kestiremiyoruz ama her seferinde yeni bölüm senaryosu gelince çok şaşırıyoruz. Seyirciyi ters köşeler bekliyor bence. (Gülüyor)