Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın bebek heyecanı! “Kalp atışlarını duyunca ağladı”

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geçen aylarda müjdeli haber gelmişti. Berk Oktay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bebek beklediklerini açıklamıştı. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, doktor kontrolüne geldikleri Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan çiftten Atiksoy, eşinin kızlarının kalp atışını duyunca ağladığını açıkladı. İşte detaylar...
Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile iki yıllık ilişkini Eylül 2022'de evlilikle taçlandırdı.
10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy'de düğün yapan ünlü çift, geçen haftalarda bebek bekledikleri yönündeki iddialarla gündem oldu.
İddiaları doğrulayan çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen günlerde hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı.