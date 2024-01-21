Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın bebek heyecanı! “Kalp atışlarını duyunca ağladı”

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geçen aylarda müjdeli haber gelmişti. Berk Oktay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bebek beklediklerini açıklamıştı. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, doktor kontrolüne geldikleri Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan çiftten Atiksoy, eşinin kızlarının kalp atışını duyunca ağladığını açıkladı. İşte detaylar...