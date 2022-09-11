Yasmin Erbil’den külot yorumuna sert çıkış! Hadise’ye arka durunca babası Mehmet Ali Erbil olaya dahil edildi! Bakın ne yanıt verdi
Mehmet Dinçerler'le evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Hadise, son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü şarkıcı, son olarak ise bir konserinde tercih ettiği kostüm ve dansıyla çok konuşuldu. Bir magazin programında Hadise için "Bak külotunu gösteriyor" ifadelerini kullanılınca da sosyal medya ikiye bölündü. Yasmin Erbil ise duruma kayıtsız kalamadı ve yaptığı yorumla isyan etti. Bunu gören sosyal medya kullanıcıları, genç kadına babası Mehmet Ali Erbil'in sözlerini hatırlattı. Yorumlara sessiz kalmayan Yasmin Erbil bakın ne yanıt verdi...
11.09.2022 23:37 - Son Güncelleme: 11.09.2022 23:43
Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 15 Mart'ta nişanlandı ve evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.
İzmir'de sahne alan Hadise, konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken bir anda ağlamaya başladı ve tüm dikkatlerini üzerine çekti.
Bunun üzerine Hadise'nin tektaşının çıkardığı fark edilirken Mehmet Dinçerler'in de alyansını takmadığı görüldü.