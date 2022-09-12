Seda Sayan 'Şimdi daha yakışıklısın' itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücü... 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ı hiç böyle görmediniz!

KEBAPÇILIKTAN SOLİSTLİĞE

Ankara'da kebapçılık yaptığı dönemde profesyonel müzik hayatına adım attı. Yıldızhan'ın sesini beğenen bir arkadaşının yönlendirmesi ile Fevzi Atlıoğlu'ndan müzik dersleri aldı ve gece kulüplerinde boy göstermeye başladı. Sahnede başarılı olan Yıldızhan, günden güne daha iyi olmaya başladı ve daha iyi mekanlarda sahne almaya başladı.