Hababam Sınıfı’nın Güdük Necmi’si Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Babasını herkes biliyordu! Meğer Yeşilçam güzelinin oğluymuş...
Kadrosunda Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan ve Adile Naşit'in yer aldığı Hababam Sınıfı dizisinde canlandırdığı Güdük Necmi karakteriyle hafızalara kazınan merhum sanatçı Halit Akçatepe hakkında bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Oyuncu Sıtkı Akçatepe'nin oğlu olan Halit Akçatape'nin annesinin de ünlü bir Yeşilçam yıldızı olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Halit Akçatepe'nin kendisi gibi ünlü olan oyuncu annesi kimmiş...
12.09.2022 00:35 - Son Güncelleme: 12.09.2022 00:53
Zamanın film yönetmenlerinden birinin babasına "bize bir çocuk oyuncu lazım" demesi üzerine Halit ilk filmini çeken Halit Akçatepe, o dönem henüz 5 yaşındaydı.
Hababam Sınıfı film serisinde babası Sıtkı Akçatepe ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu, özellikle Kemal Sunal'la yer aldığı filmlerle hafızalara kazındı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Halit Akçatepe hakkında bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
Oyuncu Sıtkı Akçatepe'nin oğlu olan Halit Akçatape'nin annesinin de ünlü bir Yeşilçam yıldızı olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.