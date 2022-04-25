RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını 'çok iyi yanmışım!' Mehmet Ali Erbil'in kızından yanık paylaşım ortalığı da yaktı

Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını 'çok iyi yanmışım!' Mehmet Ali Erbil'in kızından yanık paylaşım ortalığı da yaktı

Babası Mehmet Ali Erbil ile annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan sollayıp geçen Yasmin Erbil, olaylı Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda adı yasak aşk iddialarına karışan ve konuyla ilgili dava açtığını duyuran Yasmin Erbil, Instagram pozuyla yine adından söz ettirdi. Son dönemde yaptığı paylaşımlar sebebiyle dillerden düşmeyen isimden bu kez sütyensiz bir poz geldi.

25.04.2022 14:48 - Son Güncelleme: 25.04.2022 14:48
Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını ’çok iyi yanmışım!’ Mehmet Ali Erbil’in kızından yanık paylaşım ortalığı da yaktı

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ve tercih ettiği kıyafetlerle kendisinden sık sık söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını ’çok iyi yanmışım!’ Mehmet Ali Erbil’in kızından yanık paylaşım ortalığı da yaktı

Geçtiğimiz günlerde "Yaz kızıyım ben" notunu ekleyerek bir fotoğrafını paylaşan Erbil'in fotoğrafı olay olmuştu.

Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını ’çok iyi yanmışım!’ Mehmet Ali Erbil’in kızından yanık paylaşım ortalığı da yaktı

Ünlü ismin kızı bu kez tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.

Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını ’çok iyi yanmışım!’ Mehmet Ali Erbil’in kızından yanık paylaşım ortalığı da yaktı

SÜTYENSİZ POZU OLAY OLDU!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşmış ve binlerce beğeni alan pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar gelmişti.

Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını ’çok iyi yanmışım!’ Mehmet Ali Erbil’in kızından yanık paylaşım ortalığı da yaktı

Erbil, bu defa tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.

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