Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını 'çok iyi yanmışım!' Mehmet Ali Erbil'in kızından yanık paylaşım ortalığı da yaktı
Babası Mehmet Ali Erbil ile annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan sollayıp geçen Yasmin Erbil, olaylı Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda adı yasak aşk iddialarına karışan ve konuyla ilgili dava açtığını duyuran Yasmin Erbil, Instagram pozuyla yine adından söz ettirdi. Son dönemde yaptığı paylaşımlar sebebiyle dillerden düşmeyen isimden bu kez sütyensiz bir poz geldi.
25.04.2022 14:48 - Son Güncelleme: 25.04.2022 14:48
Ünlü isim Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ve tercih ettiği kıyafetlerle kendisinden sık sık söz ettiriyor.
SÜTYENSİZ POZU OLAY OLDU!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşmış ve binlerce beğeni alan pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar gelmişti.