Serdar Ortaç pantolonunun önündeki ıslaklıkla şaşkına çevirmişti! Siz bir de Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’ı görün banyo pozu olay!

Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan, oyunculuk deneyimlerin yanı sıra Bu Tarz Benim moda yarışmasında jürilik de yapmıştı. Instagram'da derin göğüs dekolteli pozlarıyla da dikkat çeken Chloe Loughnan, bu defa güzelliğiyle gündeme geldi.