Serdar Ortaç pantolonunun önündeki ıslaklıkla şaşkına çevirmişti! Siz bir de Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ı görün banyo pozu olay!
Serdar Ortaç pantolonunun önündeki ıslaklıkla şaşkına çevirmişti! Siz bir de Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ı görün banyo pozu olay oldu. Son dönemde borçlarıyla ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geliyordu 52 yaşındaki beste fabrikatörü... Loughnan yüzünden evine gelen icranın borcunu bitirdiğini açıklayan Serdar Ortaç, Etiler'deki görüntüsü ile herkesi şaşırtmıştı. Bu kez Serdar'ın eski eşi gündemden. Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri olan Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan Instagram pozları ile dikkat çekiyor. İrlandalı güzel göğüs dekolteli fotoğrafları ile adından söz ettiriyor.
OLAY BANYO POZLARI
Serdar Ortaç pantolonunun önündeki ıslaklıkla şaşkına çevirmişti! Siz bir de Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ı görün...
Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan, oyunculuk deneyimlerin yanı sıra Bu Tarz Benim moda yarışmasında jürilik de yapmıştı. Instagram'da derin göğüs dekolteli pozlarıyla da dikkat çeken Chloe Loughnan, bu defa güzelliğiyle gündeme geldi.
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan derin göğüs dekolteli pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Dekolteli pozlarının yanısıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Chloe Loughnan'a sosyal medyada yorum yağıyor...
SERDAR ORTAÇ ALTINA MI KAÇIRDI?
Geçtiğimiz ay herkesi şaşırtan Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslak günlerce konuşulmuştu. Konuyla ilgili Seren Serengil'den dikkat çeken açıklama gelmişti. İşte çok konuşulan o anlarla ilgili Seren'den gelen açıklama.