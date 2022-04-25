RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır'ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti lüks rezidansın 8. katından yere çakıldı

Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır'ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti lüks rezidansın 8. katından yere çakıldı

Son dakika... "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

25.04.2022 13:37 - Son Güncelleme: 25.04.2022 13:45
Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti 8. katından yere çakıldı

Son dakika haberi... "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

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Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti 8. katından yere çakıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti 8. katından yere çakıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti 8. katından yere çakıldı

"8'İNCİ KATTAN DÜŞMÜŞ"
Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, " Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi.

Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti 8. katından yere çakıldı

Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü" dedi.

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