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Haberler Magazin Yasmin Erbil yılan derisi bikiniyi giydi sere serpe dans etti! Baba Mehmet Ali Erbil 'dur' dese yine olay Yasmin Erbil...

Yasmin Erbil yılan derisi bikiniyi giydi sere serpe dans etti! Baba Mehmet Ali Erbil 'dur' dese yine olay Yasmin Erbil...

Babası Mehmet Ali Erbil ile annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan sollayıp geçen Yasmin Erbil, olaylı Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda adı yasak aşk iddialarına karışan ve konuyla ilgili dava açtığını duyuran Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Arkadaşlarıyla tatile çıkan Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımları ortalığı ateşe verdi.

06.05.2022 10:27 - Son Güncelleme: 06.05.2022 10:30
Yasmin Erbil yılan derisi bikiniyi giydi sere serpe dans etti! Baba Mehmet Ali Erbil ’dur’ dese yine olay Yasmin Erbil...

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ve tercih ettiği kıyafetlerle kendisinden sık sık söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil yılan derisi bikiniyi giydi sere serpe dans etti! Baba Mehmet Ali Erbil ’dur’ dese yine olay Yasmin Erbil...

Geçtiğimiz günlerde "Yaz kızıyım ben" notunu ekleyerek bir fotoğrafını paylaşan Erbil'in fotoğrafı olay olmuştu.

Yasmin Erbil yılan derisi bikiniyi giydi sere serpe dans etti! Baba Mehmet Ali Erbil ’dur’ dese yine olay Yasmin Erbil...

Ünlü ismin kızı bu kez tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.

Yasmin Erbil yılan derisi bikiniyi giydi sere serpe dans etti! Baba Mehmet Ali Erbil ’dur’ dese yine olay Yasmin Erbil...

Erbil, bu defa tatile çıkıp bikinili pozlarını paylaştı.

Yasmin Erbil yılan derisi bikiniyi giydi sere serpe dans etti! Baba Mehmet Ali Erbil ’dur’ dese yine olay Yasmin Erbil...

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