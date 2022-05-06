Yasmin Erbil yılan derisi bikiniyi giydi sere serpe dans etti! Baba Mehmet Ali Erbil 'dur' dese yine olay Yasmin Erbil...
Babası Mehmet Ali Erbil ile annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan sollayıp geçen Yasmin Erbil, olaylı Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda adı yasak aşk iddialarına karışan ve konuyla ilgili dava açtığını duyuran Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Arkadaşlarıyla tatile çıkan Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımları ortalığı ateşe verdi.
06.05.2022 10:27 - Son Güncelleme: 06.05.2022 10:30