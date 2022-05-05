Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan kahreden haber! 4. kez kansere yakalandı sağlık durumu nasıl?
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan son dakika kahreden haber! Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan'ın rahatsızlığı nüksetti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan, yeniden hastalıkla mücadele etmeye başladı. 'Bahar Öztan ne kanseri?' sorusunun yanıtı ve Bahar Öztan'ın son sağlık durumu merak ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...
4. KEZ KANSERE YAKALANAN BAHAR ÖZTAN'IN SAĞLIK DURUMU...
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan kahreden haber! 4. kez kansere yakalandı sağlık durumu nasıl?
Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan'dan üzücü haber geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.
Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.