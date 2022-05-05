Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya döküldü: "Cinsel organında..."
Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya döküldü. Son iki haftadır gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber ilk kez ifade verdi. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp, Heard ve tanıkların verdikleri ifadeler akıl tutulması yaratan cinsten. Şiddet iddialarından, yatağı pislemelerine kadar pek çok skandalları ortaya çıkan eski çiftin anlattıkları adeta dizi film senaryosu gibi. Amber Heard'ün Elon Musk'la üçlü ilişkisinden tutun Johnny Depp'in cinsel şiddetine kadar her detay ağızları açık bıraktı.
05.05.2022 16:24 - Son Güncelleme: 05.05.2022 16:27
Johnny Depp'in ardından Amber Heard davada ilk kez ifade verdi! Elon Musk'la üçlü ilişkisi belgelenmişti...
Hollywood yıldızı Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'le "iftira" davasında bir kez daha karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ağır suçlamaların olduğu davanın her detayı ise dünya basınında geniş yer buluyor.
ÜÇLÜ İLİŞKİ KAYITLARI
Dünyaca ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu.
Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.