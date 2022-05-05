Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya döküldü: "Cinsel organında..."

Hollywood yıldızı Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'le "iftira" davasında bir kez daha karşı karşıya geldi.

Karşılıklı ağır suçlamaların olduğu davanın her detayı ise dünya basınında geniş yer buluyor.