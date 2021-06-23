Yasmin Erbil ufak beyaz bikinisiyle yaktı kavurdu Mehmet Ali Erbil dahi zapt edemiyor 'Biraz hindistan cevizi ister misin?'
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sezonu Dubai'de açtı. Annesi Nergis Kumbasar ile Dubai'ye giden Erbil, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Erbil, fotoğrafın altına "Biraz hindistan cevizi ister misin?" notunu düştü. Yasmin Erbil'in fotoğrafına 10 dakikada 1000 beğeni geldi. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan o görüntüleri...
23.06.2021 14:25
- Son Güncelleme: 24.06.2021 11:56
Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Karantina sonrasında televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları Ege ve Akdeniz koylarına doğru yol alırken, kimileri de tercihini yurt dışından yana kullandı. Yasmin Erbil ise soluğu Dubai'de aldı.