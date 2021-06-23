Yasmin Erbil ufak beyaz bikinisiyle yaktı kavurdu Mehmet Ali Erbil dahi zapt edemiyor 'Biraz hindistan cevizi ister misin?'

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Karantina sonrasında televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları Ege ve Akdeniz koylarına doğru yol alırken, kimileri de tercihini yurt dışından yana kullandı. Yasmin Erbil ise soluğu Dubai'de aldı.