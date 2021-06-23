Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer annesinin birebir kopyası bu kadar olur! Özge Törer ve annesini yan yana görenler...

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisi sezon finaliyle yine nefesleri kesecek. Baş rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de oyunculuğu ile övgü alıyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun karakteri büyük bir yer tutuyor. Dizi izleyicileri Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Özel hayatını gizli tutan ve yakın zaman Instagram açan Özge Törer'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne kızın benzerliği inanılır gibi değil.

23.06.2021 13:41 - Son Güncelleme: 23.06.2021 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





