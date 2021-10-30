Yasmin Erbil sınırları zorladı sırt bacak ve göğüs dekolteli kıyafetiyle Cadılar Bayramı partisine katıldı! Mehmet Ali Erbil bu pozları görünce delirecek!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok fenomeni Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'e ait olduğunu iddia ettiği taciz mesajlarını paylaşmasının ardından Yasmin Erbil babasına destek çıkmış ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" demişti. Ece Ronay ise, ''Senin gibi hayattaki tek vasfı babasının kızı olmak olan bir insan için fazla iddialı sözler bunlar. '' yanıtını vermişti. Gündemden düşmeyen Yasmin Erbil'in son paylaşımı da olay oldu. Cadılar Bayramı için melek kostümü giyen Erbil derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.