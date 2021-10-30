Yasmin Erbil sınırları zorladı sırt bacak ve göğüs dekolteli kıyafetiyle Cadılar Bayramı partisine katıldı! Mehmet Ali Erbil bu pozları görünce delirecek!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil Cadılar Bayramı'na özel kostümüyle ağızları açık bıraktı. Derin sırt dekoltesi olan, gögüslerini ve bacaklarını ön plana atan beyaz melek kostümü giyen Erbil önce peş peşe fotoğraflar çekip sosyal medya hesabından paylaştı ardından gece klübünde saatlerce eğlendi.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok fenomeni Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'e ait olduğunu iddia ettiği taciz mesajlarını paylaşmasının ardından Yasmin Erbil babasına destek çıkmış ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" demişti. Ece Ronay ise, ''Senin gibi hayattaki tek vasfı babasının kızı olmak olan bir insan için fazla iddialı sözler bunlar. '' yanıtını vermişti. Gündemden düşmeyen Yasmin Erbil'in son paylaşımı da olay oldu. Cadılar Bayramı için melek kostümü giyen Erbil derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.
Bir süre önce oyunculuğa adım atan Yasmin Erbil geçtiğimiz haftalarda misafir oyuncu olarak bir dizide rol almıştı. Babasının ünü ile adını duyuran genç oyuncu şimdilerde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor.
Sosyal medyayı da aktif kullanan Erbil Cadılar Bayramı partisi için göğüs dekolteli seksi bir melek oldu.