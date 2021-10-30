Harper's Bazaar kapak oldu cesur pozları sosyal medyayı salladı! Türkiye'nin en çok beğenilen kadını Serenay Sarıkaya’dan nefes kesen pozlar!
Türkiye'nin en çok beğenilen ve konuluşan kadınlarından olan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraflarla gündem oldu. Harper's Bazaar Türkiye dergisi için poz veren güzel oyuncu pozlardan bir kısmını İnstagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Hayranlarının yanı sıra Sibel Can, Enis Arıkan gibi bir çok ünlü isim de beğenisini dile getirdi.
Son zamanların en başarılı oyuncularından Serenay Sarıkaya Harper's Bazaar'a kapak oldu. Çekimlerin ardından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, ''Her an defalarca şükrettiğim, sanırım hayatımın en güzel dönemindeyim" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda Bulgari'nin Türkiye elçisi seçilen güzel oyuncu Harper's Bazaar'ın 28. yaşında objektif karşısında verdiği pozlardan bazılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranlarından bazıları pozları beğenirken bazıları da bu pozlar üzerinden espriler yaptı.
Harper's Bazaar'a özel açıklamalarda da bulunan Serenay Sarıkaya "Her an defalarca şükrettiğim, sanırım hayatımın en güzel dönemindeyim" dedi. İşte Serenay Sarıkaya'nın o samimi açıklamaları...
Bu, seninle yeni yaşımızı kutladığımız üçüncü kapağımız. Bizimle yine bu özel ayımızda beraber olduğun için teşekkürler. Nasıl bir deneyimdi bu kez senin için?
Harper's Bazaar Türkiye ile hep böyle güzel ve özel buluşmalarımız var. Uzun bir aradan sonra yine öyle oldu. Asıl ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çalışmayı çok özlediğim arkadaşlarımla yine bitmesini istemediğim bir çekim günü oldu. Heyecanlı ve sabırsızım.
Şu an hayatının nasıl bir dönemindesin?
Her an defalarca şükrettiğim, sanırım hayatımın en güzel dönemindeyim. Uzun süre özlemle ve sabırla çalışmayı beklemiştim. Şimdi hem beni çok mutlu eden işbirlikleri, hem de birkaç ay önce başladığımız Şahmaran dizisi çekimleri ile hayallerimin ötesinde mutlu ve yoğunum. Özlemişim bu tempoyu.