Harper’s Bazaar kapak oldu cesur pozları sosyal medyayı salladı! Türkiye’nin en çok beğenilen kadını Serenay Sarıkaya’dan nefes kesen pozlar!

Bu, seninle yeni yaşımızı kutladığımız üçüncü kapağımız. Bizimle yine bu özel ayımızda beraber olduğun için teşekkürler. Nasıl bir deneyimdi bu kez senin için?

Harper's Bazaar Türkiye ile hep böyle güzel ve özel buluşmalarımız var. Uzun bir aradan sonra yine öyle oldu. Asıl ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çalışmayı çok özlediğim arkadaşlarımla yine bitmesini istemediğim bir çekim günü oldu. Heyecanlı ve sabırsızım.