Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozlarıyla tansiyonu yükseltiyor! Survivor'dan sonra o da ihya oldu son halini tanımak zor
Önce Var Mısın Yok Musun ardından katıldığı Survivor'la Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen Seda Aktuğlu artık ekranlarda pek görünmese de sosyal medya oldukça aktif ve adından söz ettiriyor. Instagram'da 60 bini aşkın takipçisi bulunan Seda Aktuğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. Survivor Kızlar- Erkekler yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Seda Aktuğlu, iddialı pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.
30.10.2021 08:53
- Son Güncelleme: 30.10.2021 08:54
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Seda Aktuğlu'nun değişimi sosyal medyayı salladı. 2010 yılında katıldığı Survivor Kızlar- Erkekler yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Seda Aktuğlu, iddialı pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.
Almanya'da doğan Seda Aktuğlu, 2008 yılında katıldığı Var mısın Yok musun yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.
Var mısın Yok musun ve Survivor yarışmalarıyla adından söz ettiren Seda Aktuğlu, şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla nefes kesiyor.
İşte eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz Survivor ile tanınan ve yarışma sonrası büyük bir değişim yaşayan ünlüler.