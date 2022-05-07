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Haberler Magazin Yasmin Erbil mini dekolteli beyaz elbisesiyle adeta kuğu gibi! Sarı saçlarını savura savura yeri göğü inletti Mehmet Ali Erbil'in kızı...

Yasmin Erbil mini dekolteli beyaz elbisesiyle adeta kuğu gibi! Sarı saçlarını savura savura yeri göğü inletti Mehmet Ali Erbil'in kızı...

Babası Mehmet Ali Erbil ile annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan sollayıp geçen Yasmin Erbil, olaylı Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda adı yasak aşk iddialarına karışan ve konuyla ilgili dava açtığını duyuran Yasmin Erbil, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Mini beyaz elbisesiyle göz dolduran Yasmin Erbil binlerce beğeni ve yorum aldı.

07.05.2022 11:08 - Son Güncelleme: 07.05.2022 11:08
Yasmin Erbil mini dekolteli beyaz elbisesiyle adeta kuğu gibi! Sarı saçlarını savura savura yeri göğü inletti Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur pozlarını peş peşe paylaşan Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil mini dekolteli beyaz elbisesiyle adeta kuğu gibi! Sarı saçlarını savura savura yeri göğü inletti Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil göğüs dekoltesiyle gündem olmuştu. Erbil, son zamanlarda adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.

Yasmin Erbil mini dekolteli beyaz elbisesiyle adeta kuğu gibi! Sarı saçlarını savura savura yeri göğü inletti Mehmet Ali Erbil’in kızı...

YASMİN ERBİL MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Yasmin Erbil 314 bin takipçili Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlıyor.

Yasmin Erbil mini dekolteli beyaz elbisesiyle adeta kuğu gibi! Sarı saçlarını savura savura yeri göğü inletti Mehmet Ali Erbil’in kızı...

YASMİN TATİLDE

Erbil, geçtiğimiz günlerde tatile çıkıp bikinili pozlarını paylaşmıştı.

Yasmin Erbil mini dekolteli beyaz elbisesiyle adeta kuğu gibi! Sarı saçlarını savura savura yeri göğü inletti Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Bu pozların etkisi dinmeden bu kez mini beyaz elbisesiyle hayran bıraktı.

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