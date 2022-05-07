Yasmin Erbil mini dekolteli beyaz elbisesiyle adeta kuğu gibi! Sarı saçlarını savura savura yeri göğü inletti Mehmet Ali Erbil'in kızı...
Babası Mehmet Ali Erbil ile annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan sollayıp geçen Yasmin Erbil, olaylı Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda adı yasak aşk iddialarına karışan ve konuyla ilgili dava açtığını duyuran Yasmin Erbil, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Mini beyaz elbisesiyle göz dolduran Yasmin Erbil binlerce beğeni ve yorum aldı.
07.05.2022 11:08 - Son Güncelleme: 07.05.2022 11:08
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur pozlarını peş peşe paylaşan Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil göğüs dekoltesiyle gündem olmuştu. Erbil, son zamanlarda adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.