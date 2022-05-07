Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in gizemli eşi bakın kim çıktı! Gözden uzak duruyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel...
Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yapıyor. Henüz 19 yaşında anne olan Ergin bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." demişti. Daha sonra kızının babasıyla boşanan ünlü sunucu 2018 yılında Murat Akyer ile evlendi. Mutlu bir aile tablosu çizen Ergin'in eşi ve çocuğu merak edildi.
07.05.2022 11:45 - Son Güncelleme: 07.05.2022 11:45
Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının sunucusu Nursel Ergin'in boyu kadar kızını ve biricik eşini görenler şaştı kaldı. Her daim güler yüzü ve sempatik tarvırlarıyla dikkat çeken Ergin 2018 yılında Murat Akyer ile dünyaevine girmişti.
Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü adında bir kızı bulunuyor.
İkinci kez evlenmesi nedeniyle, Nursel Ergin ile kızı Bengü Çınar'ın arasının açıldığı iddia edilmişti.