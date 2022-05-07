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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in gizemli eşi bakın kim çıktı! Gözden uzak duruyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel...

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in gizemli eşi bakın kim çıktı! Gözden uzak duruyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel...

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yapıyor. Henüz 19 yaşında anne olan Ergin bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." demişti. Daha sonra kızının babasıyla boşanan ünlü sunucu 2018 yılında Murat Akyer ile evlendi. Mutlu bir aile tablosu çizen Ergin'in eşi ve çocuğu merak edildi.

07.05.2022 11:45 - Son Güncelleme: 07.05.2022 11:45
Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in gizemli eşi bakın kim çıktı! Gözden uzak duruyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel...

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının sunucusu Nursel Ergin'in boyu kadar kızını ve biricik eşini görenler şaştı kaldı. Her daim güler yüzü ve sempatik tarvırlarıyla dikkat çeken Ergin 2018 yılında Murat Akyer ile dünyaevine girmişti.

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Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in gizemli eşi bakın kim çıktı! Gözden uzak duruyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel...

41 yaşındaki sunucunun önceki eşinden olan Bengü adındaki kızı da geçtiğimiz aylarda 23 yaşına basmıştı. İşte kaldığı yetiştirme yurdundan şöhrete adım adım ulaşan başarılı sunucunun hayatı ve biricik aşkı eşi hakkında bilgiler...

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in gizemli eşi bakın kim çıktı! Gözden uzak duruyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel...

Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü adında bir kızı bulunuyor.

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in gizemli eşi bakın kim çıktı! Gözden uzak duruyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel...

NURSEL ERGİN KIZI BENGÜ ÇINAR

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in gizemli eşi bakın kim çıktı! Gözden uzak duruyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel...

İkinci kez evlenmesi nedeniyle, Nursel Ergin ile kızı Bengü Çınar'ın arasının açıldığı iddia edilmişti.

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