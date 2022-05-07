Kim Kardashian'ın seks kasedi internete bomba gibi düşmüştü... Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J'den olay seks kasedi itirafı geldi
Kim Kardashian ve eski sevgilisi Ray J'nin seks kasedi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşuluyor! Kim Kardashian ve eski sevgilis Ray J'nin 2007 yılında internete sızan seks kasediyle ilgili beklenmedik bir açıklama geldi. Üstelik bu açıklamayı yapan kişi de olayın taraflarından biri, yani Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J'nin ta kendisi! İşte dünyanın konuştuğu seks kasediyle ilgili bomba açıklama...
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Ray J, söz konusu seks kasedini, Kardashian'ın ileri sürdüğü gibi kendisinin sızdırmadığını tam tersine bu işi bilerek ve aralarındaki anlaşma uyarınca yaptığını söyledi.
KASEDİN SIZDIRILACAĞINI BİLİYORLARDI
Gerçek adı Ray Norwood olan Ray J, Kim Kardashian, annesi Kris Jenner ve kendisi arasında bir anlaşma olduğunu ve kasedin sızdırılmasının da bu ortaklık kapsamında gerçekleştiğini savundu.
ANNESİ İKNA ETTİ
Ray J'nin iddiasına göre Kim Kardashian, bu kasedin sızdırılmasını başlangıçta kabul etmedi. Fakat annesi Kris Jenner'ın araya girmesiyle sonunda kabul etti. Ray J., Kardashian ve Jenner oturup bir anlaşma imzaladılar.
Geri kalan görüntülerin, Kim Kardashian'ın evindeki yatağın altında bir spor ayakkabı kutusunun içinde saklandığını da belirtti Ray J.